الزمالك يُعلن شفاء لاعبه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك شفاء لاعبه محمد أشرف "روقا" من فيروس كورونا المستجد بعد سلبية المسحة التي خضع لها مؤخراً؛ لينهي فترة العزل والعلاج ويستعد للعودة للعمل.

وأشار محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، إلى أن روقا بحالة جيدة وسيتم إجراء بعض الفحوصات الطبية له للاطمئنان عليه قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق.

وتعرض روقا للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، وخضع اللاعب للعزل المنزلي، وبروتوكول العلاج المتبع للتعافي من الفيروس.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد بتروسبورت، في الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الممتاز.