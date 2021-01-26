"شفيت من إصابتي".. قائد الدنمارك يعلن جاهزيته للقاء مصر في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - احمد شريف:

أعلن ميكيل هانسين قائد المنتخب الدنماركي لكرة اليد، جاهزيته للقاء مصر غدًا، الأربعاء، في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة العالم المقامة حاليًا في القاهرة.

وأشار هانسين في تصريحات نشرها موقع التليفزيون الدنماركي، إلى أن معاناته من ألام المعدة خلال اليومين الماضيين قد انتهت، ليصبح جاهزًا للقاء المقبل لفريقه.

وقال هانسين: "نمت طوال الليل لأول مرة، لدي سعادة غامرة لأنني استيقظت على صوت المنبه وليس بسبب الألام، لذلك أن في حالة مزاجية جيدة".

وأختتم: "أريد أن ألعب اللقاء القادم، قبل مواجهة كرواتيا كنا متأهلين بالفعل إلى دور الثمانية وضمنا الصدارة، ولذلك لم أكن بحاجة للمخاطرة، والآن أصبحت جاهزًا".

وكان ميكيل هانسين قد غاب عن قائمة الدنمارك في مواجهة كرواتيا أمس، الإثنين، في ختام الدور الرئيسي لمونديال اليد بسبب شعوره بألام في المعدة.