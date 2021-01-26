"خوفًا من الضغوط الخارجية".. المقاصة يعلن رسميًا تمسكه بحكام دوليين في لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - احمد شريف:

أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، تمسكه بتعيين طاقم حكام دولي لإدارة المباراة التي ستجمع الفريق مع الزمالك يوم الخميس القادم، بالجولة العاشرة من دوري We المصري.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن مجلس إدارة المقاصة، فإن هناك بعض المخاوف من الأخطاء التحكيمية التي قد تقع خلال اللقاء في حالة عدم الاستعانة بطاقم حكام دولي.

وأرجع المقاصة مخاوفه لحالة اللغط والأزمات المثارة حول أداء الحكام في الفترة الماضية، مما قد يؤدي لحدوث ما وصفه بـ"التأثيرات الخارجية" في حالة عدم الاستعانة بطاقم دولي.

وقال المقاصة في بيانه:

"يؤكد مجلس إدارة نادي المقاصة على احترامه الكامل للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بتعيين طاقم تحكيم دولي من أصحاب الخبرات لإدارة مباراة المقاصة والزمالك بما يضمن عدم تأثر الحكم بأي ضغوط خارجية.

من جانبه أكد العميد سيد متولي مدير التعاقدات والمدير الرياضي بنادي المقاصة أن إدارة النادي لديها تخوف من حدوث أخطاء تحكيمية خاصة اذا كان الحكم ليس لديه خبرة دولية، بما يؤثر سلبا على مسيرة الفريق خاصة وأن المقاصة ينافس على المربع الذهبي للدوري ، ويخشي خسارة اي نقاط تؤثر علي مسيرته.

وأضاف متولي أن شكاوى بعض الأندية من التحكيم قد تؤثر على قرارات بعض الحكام غير الدوليين وأصحاب الخبرات القليلة، لذلك يتمسك النادي بحقه في تعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة الفريق أمام الزمالك، مشددا على احترام النادي للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته".