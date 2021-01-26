"خوفًا من الضغوط الخارجية".. المقاصة يعلن رسميًا تمسكه بحكام دوليين في لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - احمد شريف:
أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، تمسكه بتعيين طاقم حكام دولي لإدارة المباراة التي ستجمع الفريق مع الزمالك يوم الخميس القادم، بالجولة العاشرة من دوري We المصري.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن مجلس إدارة المقاصة، فإن هناك بعض المخاوف من الأخطاء التحكيمية التي قد تقع خلال اللقاء في حالة عدم الاستعانة بطاقم حكام دولي.
وأرجع المقاصة مخاوفه لحالة اللغط والأزمات المثارة حول أداء الحكام في الفترة الماضية، مما قد يؤدي لحدوث ما وصفه بـ"التأثيرات الخارجية" في حالة عدم الاستعانة بطاقم دولي.
وقال المقاصة في بيانه:
"يؤكد مجلس إدارة نادي المقاصة على احترامه الكامل للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بتعيين طاقم تحكيم دولي من أصحاب الخبرات لإدارة مباراة المقاصة والزمالك بما يضمن عدم تأثر الحكم بأي ضغوط خارجية.
من جانبه أكد العميد سيد متولي مدير التعاقدات والمدير الرياضي بنادي المقاصة أن إدارة النادي لديها تخوف من حدوث أخطاء تحكيمية خاصة اذا كان الحكم ليس لديه خبرة دولية، بما يؤثر سلبا على مسيرة الفريق خاصة وأن المقاصة ينافس على المربع الذهبي للدوري ، ويخشي خسارة اي نقاط تؤثر علي مسيرته.
وأضاف متولي أن شكاوى بعض الأندية من التحكيم قد تؤثر على قرارات بعض الحكام غير الدوليين وأصحاب الخبرات القليلة، لذلك يتمسك النادي بحقه في تعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة الفريق أمام الزمالك، مشددا على احترام النادي للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته".