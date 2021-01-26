بالفيديو.. رسائل مدرب منتخب مصر لليد قبل مواجهة الدنمارك: "الآن وقت الحلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وجه الإسباني روبرتو باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، عددًا من الرسائل للاعبيه، بعد التعادل مع سلوفينيا والتأهل لربع نهائي كأس العالم لكرة اليد.

ومن المقرر أن تلعب مصر أمام الدنمارك يوم الأربعاء في ربع نهائي مونديال اليد بملعب استاد القاهرة.

وقال المدير الفني لمنتخب مصر خلال كلمته للاعبين "الأمر الوحيد الذي يهمني، هو أنكم سوف تلعبون في ربع نهائي كأس العالم، أي أمر أخر لا أهتم به".

وتابع "الآن مصر بين أفضل 8 منتخبات في العالم".

وأضاف "لا أريد أي نوع من أنواع الضغوطات في المباراة المقبلة، الأمر الوحيد الذي يجب أن تفكروا به، أن أمامنا مباراة واحدة، أنتم تملكون الفرصة للمنافسة على اللقب، ذلك فقط، ليس أي أمر آخر".

وشدد "الأمر الوحيد الذي عليكم التفكير به ووضعه هنا في عقولكم، هو أن لديكم فرصة للمنافسة على اللقب خلال مباراة".

وصرح "أمامكم 60 دقيقة، لا شيء آخر، ما سيحدث سيحدث، أريد منكم الإيجابية فقط".

وأكمل "بداية من اليوم، لا أريد أن أستمع لأي أعذار، إنه وقت الحلم، الآن وقتكم لتحلمون، مبروك".

واحتلت مصر وصافة جدول ترتيب مجموعتها بالدور الرئيسي، بعد الفوز على روسيا وبيلا روسيا والتعادل في الختام أمام سلوفينيا، لتواجه الدنمارك في ربع النهائي.