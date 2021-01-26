سوق الانتقالات | ميسي يستعد للخطوة القادمة بعد برشلونة

ربط قائد وأسطورة برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي نفسه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد ميسي (33 عامًا) مع برشلونة في الصيف القادم، ولا توجد مفاوضات بين الطرفين حاليًا بشأن التجديد، مما يتيح للنجم الأرجنتيني الانتقال لأي ناد في صفقة انتقال حر الميركاتو الصيفي المقبل، إذا لم يمدد عقده مع النادي الكتالوني.

وبحسب برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ميسي وعائلته يحصلان الآن على دروس في اللغة الفرنسية، تحضيرًا للخطوة المقبلة في مسيرة النجم الأرجنتيني.

كما أكد الصحفي “جيفروي جاريتييه” بقناة “كانال بلس” الفرنسية، أن ميسي وجميع أفراد أسرته بدأوا مؤخرًا في تعلم اللغة، متسائلًا حول أسباب اتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي.

وقال جاريتييه: ” لماذا سيتعلم الفرنسية إذا كان سيوقع لمانشستر سيتي؟! هذه المعلومات أنا واثق منها للغاية”.

وينافي ذلك تصريحات ميسي في مقابلته صحفية مع “لا سيكستا” الإسبانية، التي أكد خلالها؛ أنه لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان نجم وسط سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، لياندرو باريديس قد أكد في تصريحات لصحيفة “كوريرو ديلو سبورت” الإيطالية، أن مفاوضات ناديه بدأت لضم مواطنه وقائد برشلونة، قائلًا: “الأمر يعود لميسي فيما يخص انضمامه لباريس، لكن النادي يحاول حاليا إقناعه بالتعاقد”.

وأضاف: “بالنسبة لي أن يقودك مدرب من أبناء جلدتك (أرجنتيني)، وأن تكون هناك إمكانية للعب بجوار ميسي، فهي فرصة عظيمة، أتمنى أن تحدث”.

وتعاقد باريس سان جيرمان مؤخرًا مع مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ماوريسيو بوتشيتينو لتدريب الفريق، وسط تقارير تفيد بأن التعاقد مع مدرب أرجنتيني جاء من أجل إقناع ميسي بالانتقال للعاصمة الفرنسية.

كما علق المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو أرواجو في وقت سابق على إمكانية ضم ميسي في مقابلة مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، قائلًا: “علينا أن نحترم الأندية الأخرى، وهو لاعب في برشلونة، ونحن لا نحب أن يتحدث أحد عن لاعبينا، ومن ثم لا نريد أن نفعل الأمر نفسه مع لاعبي الفرق الأخرى”.

لكن شدد البرازيلي على أنه لو كانت هناك إمكانية لرحيل ميسي عن برشلونة، فإن باريس سان جيرمان سيكون من ضمن الأندية التي ستحاول ضمه.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة رفضت طلب ميسي بالرحيل بنهاية الموسم الماضي، متمسكة بضرورة دفع الشرط الجزائي في عقده، والمقدر بـ700 مليون يورو.

وكشفت الشهور القليلة الماضية الغطاء عن أزمة حقيقية بين ليونيل ميسي والمستقيل من رئاسة النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، وعلى الرغم من استقالة رائد الأعمال الإسباني في أكتوبر الماضي، لا يزال الوضع بين النجم الأرجنتيني وبرشلونة على المحك.