السوق السعودي | الجميع يطمع في ماشاريبوف بعد تجميد النصر!

كشفت تقارير صحفية أن هناك منافسة قوية من بعض الأندية السعودية للتعاقد مع الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد تعثر انتقال اللاعب نادي إلى النصر.

وكان النصر قد فشل في استخراج شهادة الكفاءة المالية، الأمر الذي أدى إلى حرمانه من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت المصادر أن ماشاريبوف بعد تعثر قيده مع النصر، تلقى عروضًا من أندية الأهلي والتعاون والرائد، التي تواصلت مع الإدارة النصراوية للحصول على خدمات اللاعب بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان لجنة الكفاءة المالية قد أعلنت الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة، وكان من بينها نادي النصر، ليتم حرمانه من القيد خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية.