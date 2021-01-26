بث مباشر | مشاهدة مباراة الوصل والشارقة في كأس الخليج العربي الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الوصل والشارقة” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 26-1-2021 في إياب دور ربع نهائي كأس الخليج العربي الاماراتي.

ينقل بث المباشر مباراة “الوصل والشارقة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “أحمد الحامد”، كما ينقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتقام مواجهة الشارقة والوصل على استاد زعبيل بنادي الوصل، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

انتهت مباراة الذهاب في الإمارة الباسمة “ملعب نادي الشارقة” بالتعادل السلبي، ما يعني احتفاظ الفريقين بالفرصة ذاتها من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي الاماراتي.

وتأهل نادي “الوصل” إلى هذا الدور إثر تغلبه على “الوحدة” في الدور الأول بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين، وسيسعى اليوم إلى مواصلة مشواره في كأس الخليج العربي الإماراتي بالفوز على “الشارقة” لرد الخسارة التي تعرض لها امامه في مسابقة الدوري.

في المقابل، يلعب نادي “الشارقة” ثاني مبارياته في كأس الخليج العربي الإماراتي بعدما تم إعفاءه من خوض الدور الأول، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على الوصل اليوم لمواصلة رحلة البحث عن أولى ألقابه في كأس الخليج العربي الاماراتي.

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الوصل 1-0 الشارقة

كأس الخليج العربي الاماراتي (الدور ربع النهائي)

استاد زعبيل بنادي الوصل

جارية

تشكيلة الوصل الاساسية / سلطان المنذري – على سالمين – يوسف المهيري – عبدالرحمن علي – محمد سبيل – علي إبراهيم موسى – على صالح – حبوش صالح – حمد البلوشي – ناصر محمود نور – جواو فيتور برانداو.

تشكيلة الشارقة الاساسية / عادل الحوسني – عبدالله غانم – ماركوس فينسيوس – محمد عبدالباسط – سالم سلطان – خالد باوزير – عبدالعزيز الكعبي – على الظنحاني – ماجد سرور – كايو لوكاس – سالم صالح.

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