سوق الانتقالات | ليفربول يقترب من التعاقد مع شبيه محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي، بات قريبًا للغاية من التعاقد مع لاعب يشبه إلى حد كبير، نجمه المصري محمد صلاح.

وبحسب صحيفة “صدى ليفربول” فإن الريدز اقترب من التعاقد مع مهاجم ديربي كاونتي “كايد جوردون” الذي يبلغ من العمر 16 عامًا فقط.

ويتشابه جوردون مع نجم وهداف ليفربول الحالي، محمد صلاح في العديد من الأمور؛ أبرزها اللعب على الجانب الأيمن باستخدام القدم اليسرى، وإرسال التصويبات القوية والتسديدات المقوسة.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن ليفربول تفوق على مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، اللذين كانا يسعيان للتعاقد مع لاعب ديربي كاونتي.

ووفقًا للتقارير، فإن ليفربول بات على يقين بقدرته على ضم شبيه نجمه محمد صلاح، مقابل مبلغ يتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه إسترليني.

وفاز جوردون بجائزة أفضل لاعب في أكاديمية ديربي كاونتي الموسم الماضي 2019/20، كما يلعب في صفوف منتخب إنجلترا تحت 16 عامًا، لكن لا يمكن لليفربول توقيع عقد احترافي معه قبل بلوغه الـ17 من عمره.

ويتشابه جوردون مع صلاح؛ في أنه يلعب على الجهة اليمنى وبإمكانه اللعب في أي مركز هجومي، بالإضافة لتصويباته القوية وتمريراته العرضية المتقنة.

كما يتميز جوردون بمهارات المراوغة، بفضل سرعته التي تمكنه من التغلب على الخصم، فضلًا عن قدرته على صناعة الفرص لزملائه، ويعد صلاح أقرب اللاعبين له في ليفربول خاصة فيما يخص القدم اليسرى.

ويعاني ليفربول في الوقت الحالي من سوء النتائج، حيث فشل الريدز في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، مكتفيًا بهدف وحيد ونقطة واحدة.

ويحتل ليفربول حاليًا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي والمتصدر، مانشستر يونايتد.