أنشيلوتي: دوري أبطال أوروبا هدف إيفرتون

قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون اليوم الثلاثاء إنه يفتقد أجواء اللعب في دوري أبطال أوروبا مشيرًا إلى أن احتمال مشاركة فريقه في أرفع مسابقة للأندية في القارة الموسم المقبل تمنحه الدافعية والحماس.

ويحتل إيفرتون المركز السادس في الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة من 17 مباراة متأخرًا بنقطتين عن غريمه في منطقة مرسيسايد ليفربول الذي يحتل المركز الرابع وهو آخر المراكز التي تؤهل صاحبها مباشرة لدوري الأبطال. ولعب ليفربول مباراتين أكثر من إيفرتون.

وقال أنشيلوتي إن مباراتي إيفرتون المقبلتين أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثالث غدا الأربعاء وأمام نيوكاسل الذي يحتل المركز 16 يوم السبت ستكشفان عن موقف الفريق هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي “دوري الأبطال أفضل مسابقة في العالم. قلت حين وصلت إلى هنا أن قيادة إيفرتون للعب في دوري الأبطال يمنحني الحماس والدافعية، أرغب بشدة في ذلك”.

وتابع “سيكون من المهم معرفة المستوى الذي بلغه الفريق. نرغب في المنافسة على المراكز الستة أو الأربعة الأولى. سنخوض المباراتين المقبلتين على ملعبنا وبنهاية يوم السبت سيتضح مستقبل الفريق.

“المنافسة شرسة في الدوري الممتاز هذا الموسم. هناك فرق مثل وست هام وساوثامبتون غير معتادة على الوجود بين الستة الأوائل.

“بالنسبة لهذه الفرق سيكون من المثير حقا أن تنافس الأسماء الكبيرة”.