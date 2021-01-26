كومان يُشجع لاعبي برشلونة على التتويج بكأس ملك اسبانيا

يعتقد رونالد كومان مدرب برشلونة أن الفوز بكأس ملك إسبانيا سيكون أسرع طريق لتحقيق لقب هذا الموسم وقال إنه سيدفع بتشكيلة قوية في مواجهة رايو فايكانو بدور الستة عشر غدًا الأربعاء لضمان تقدم فريقه في المسابقة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني متأخرًا بعشر نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر.

لكنه يبقى الفريق الوحيد بين الثلاثة الأوائل الذي لا يزال ينافس في كأس ملك إسبانيا بعد خروج ريال مدريد أمام فريق من الدرجة الثالثة الأسبوع الماضي ووداع أتليتيكو المسابقة في وقت سابق هذا الشهر.

وتفوق برشلونة على كورنيا 2-صفر بعد وقت إضافي الأسبوع الماضي، وبعد الخسارة في نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام أتليتيك بيلباو تبدو كأس الملك أسرع وسيلة للفوز بلقب هذا الموسم.

ويلتقي العملاق القطالوني مع باريس سان جيرمان في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال كومان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “نرغب في القتال للفوز بكل لقب لكن يجب أن نتحلى بالواقعية بالنظر إلى أفضلية أتليتيكو في الدوري ومستوى لاعبيه. سيكون من الصعب الفوز بلقب الدوري.

“لكننا سنواصل القتال على لقب الدوري. كأس ملك إسبانيا تمنحنا وسيلة سريعة لحصد لقب حيث نخوض مباريات أقل من الدوري وأتمنى أن يفوز فريقي بها”.

وحصل كومان على دفعة معنوية بعودة ليونيل ميسي بعد أن أنهى عقوبة إيقاف لمباراتين لكن المدرب لم يكشف ما إذا كان قائد الفريق سيشارك في مباراة الكأس.

وقال “شعر ميسي ببعض الاجهاد مؤخرًا لكنه حصل على راحة ويبدو أنه استعاد نشاطه ولياقته مجددًا.

“إنه لاعب اعتاد على حصد الألقاب ويرغب في خوض كل مباراة لذا سأتحدث اليه غدا وبعدها سأختار التشكيلة”.