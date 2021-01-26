الدوري الانجليزي | راشفورد جاهز لمباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء إن ماركوس راشفورد جاهز للمشاركة مع الفريق في مباراته المقررة أمام شيفيلد يونايتد غدًا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخضع راشفورد لأشعة على الركبة عقب المباراة أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أقيمت أمس الأول الأحد، وقد جاءت النتائج مطمئنة وأعلن سولشاير أن المهاجم الإنجليزي متاح للمشاركة غدا.
ويسعى مانشستر يونايتد إلى الحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الأول بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي وليستر سيتي.
وقال سولشاير في تصريحاته للصحفيين اليوم الثلاثاء :”تدرب (راشفورد) صباح اليوم. وهو متاح للتواجد في قائمة الفريق.”
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