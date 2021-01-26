الهلال السعودي سيُبقي على لوشيسكو في حالة واحدة

أكد الناقد الرياضي السعودي، محمد البكيري، أن مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، قد يتعرض للإقالة من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وانتهت مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتصدر الهلال المسابقة برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقيه الشباب والأهلي.

ورغم الصدارة، تشعر جماهير الهلال السعودي بالقلق على الفريق، بعد تعادل الأمس أمام الفيصلي 1 ـ 1، وهو الخامس خلال آخر 6 مباريات.

وقال البكيري من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “هل وصل رازفان مدرب نادي الهلال إلى مرحلة التشبع، بعد تحقيق ثلاثية بطولية فخمة، أعاد بها الزعيم للواجهة من أوسع أبوابها؟”.

وأضاف “بات يطرق ذات باب الإقالة، الذي سبقه إليه فيتوريا مدرب النصر والظفر بالشرط الجزائي الدسم!!؟ نتيجة السوبر السعودي أمام النصر ستشكل ملامح مستقبل العلاقة بين الطرفين”.