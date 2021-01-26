الدوري السعودي | لماذا رفض جمهور الهلال الاحتفال بلقب “بطل الشتاء”؟

انتهت مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتصدر الهلال السعودي المسابقة برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقيه الشباب والأهلي، وأصبح هو بطل الشتاء.

ورغم الصدارة، تشعر جماهير الهلال بالقلق على الفريق، بعد تعادل الأمس أمام الفيصلي 1 ـ 1، وهو الخامس خلال آخر 6 مباريات بالدوري.

وما يزيد من حالة القلق، أن الفريق الفائز بلقب “بطل الشتاء” يتوج باللقب في نهاية الموسم، ما عدا آخر موسمين، اللذين شهدا زيادة في فرق دوري المحترفين، من 14 إلى 16 فريقًا.

وقبل عامين تمكن الهلال من حسم لقب “بطل الشتاء” برصيد 36 نقطة، قبل أن يتمكن النصر من التتويج باللقب في نهاية الموسم برصيد 70 نقطة.

كذلك العام الماضي، فاز النصر بلقب “بطل الشتاء” بعد تزعم صدارة الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، قبل أن ينجح الهلال في حسم اللقب مع نهاية الموسم برصيد 72 نقطة.