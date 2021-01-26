الدوري السعودي | الخطر يُحاصر مدرب الهلال “رازفان لوشيسكو” من كل اتجاه

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اعتبرت صحيفة “prosport” الرومانية أن مدرب الهلال السعودي، رازفان لوشيسكو، يعيش في خطر كبير بعد تعادل فريقه بالأمس أمام الفيصلي بنتيجة 1 ـ 1، ضمن الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأضافت أن الهلال حقق انتصار وحيد خلال آخر 6 مباريات، وتعادل 5 مرات، وبات الفريق مهددًا، حيث يتصدر الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقيه الشباب والأهلي.
وأشارت الصحيفة الرومانية إلى أن مدرب الهلال لوشيسكو ظهر في حالة عصبية شديدة، وقام بتوبيخ الحكم بعد مباراة الأهلي قبل جولتين، مما يوضح قلقه من إمكانية فقدان الصدارة.
هذا ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثاني، فيما أصبح رصيد الفيصلي 16 نقطة في المركز الثاني عشر.
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