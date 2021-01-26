الدوري السعودي | الإعلام البيروفي قلق على كاريلو في الهلال!

أكدت صحيفة “futbolperuano” البيروفية أن تعادل الهلال السعودي أمام الفيصلي بهدف لمثله، يُعتبر نتيجة مقلقة لفريق اللاعب أندريه كاريلو، الذي فشل في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، وتعادل للمرة الخامسة في آخر 6 مباريات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت “حقق الهلال سلسلة من أربعة تعادلات متتالية في الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن من التغلب في المباراة السابقة ضد التعاون، لكنه سقط مرة أخرى في التعادل أمام الفيصلي ضمن الجولة الخامسة عشر”.

وأضافت “لو حقق نتائج أفضل، لكان الهلال في المركز الأول بشكل مريح، وكان سيقترب كثيرًا من لقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التولي. لكن الجانب الإيجابي هو أنهم يظلون على قمة الجدول ويأملون في العودة إلى الفوز في مباراتهم المقبلة”.

وأشارت الصحيفة البيروفية إلى أن بافتيمبي جوميز سجل هدف الهلال الأول أمام الفيصلي في الدقيقة 20، وجاء التعادل في الدقيقة 83 من ركلة جزاء سجلها لاعب الفيصلي جوليو تافاريس.

هذا ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثاني، فيما أصبح رصيد الفيصلي 16 نقطة في المركز الثاني عشر.