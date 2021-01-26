شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يتابع مباراة سموحة والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مباراة المقاولون العرب وسموحة في الدوري الممتاز باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وتواجد مع المدير الفني بعض من أعضاء جهازه الفني طارق مصطفى المدرب العام وايمن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل.

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.