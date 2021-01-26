شكرا لقرائتكم خبر عن زميله السابق: هذا سر تألق و تفوق محمد صلاح في الاحتراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سعيد اوكا، مدافع منتخب مصر السابق أن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي تحول بدنياُ وفنياُ عندما انتقل الى بازل السويسري.



قال أوكا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن صلاح تحول جسمانياُ وظهر ذلك عليه في روما وفيورنتينا مؤكداُ أن شخصية اللاعب فرقت معه في احترافه بشكل كبير.



وتابع أن الكرة المصرية بها لاعبين لديهم الإمكانيات الفنية المميزة ولو أصبحوا مثل عقلية صلاح، يمكنهم الاحتراف في أكبر أندية.