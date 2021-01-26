شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يطالب بطاقم تحكيم دولي لمباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بياناً رسمياً يطالب فيه اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة المقاصة والزمالك، المقررة إقامتها بعد غد الخميس ضمن الجولة العاشرة للدوري، وذلك نظراً لحالة اللغط والأزمات المثارة حول الأداء التحكيمي والتي فرضت نفسها مؤخراً.



وأكد مجلس إدارة نادي المقاصة على احترامه الكامل للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بتعيين طاقم تحكيم دولي من أصحاب الخبرات لإدارة مباراة المقاصة والزمالك بما يضمن عدم تأثر الحكم بأي ضغوط خارجية.



من جانبه أكد العميد سيد متولي مدير التعاقدات والمدير الرياضي بنادي المقاصة أن إدارة النادي لديها تخوف من حدوث أخطاء تحكيمية خاصة اذا كان الحكم ليس لديه خبرة دولية، بما يؤثر سلبا على مسيرة الفريق خاصة وأن المقاصة ينافس على المربع الذهبي للدوري ، ويخشي خسارة اي نقاط تؤثر علي مسيرته.



وأضاف متولي، أن شكاوى بعض الأندية من التحكيم قد تؤثر على قرارات بعض الحكام غير الدوليين وأصحاب الخبرات القليلة، لذلك يتمسك النادي بحقه في تعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة الفريق أمام الزمالك، مشددا على احترام النادي للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته.