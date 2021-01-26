شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوضع الكارثي لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل برشلونة في أزمة اقتصادية كبيرة، بعد أن تراكمت الديون على النادي الكتالوني، وكانت تقارير إسبانية قالت إن ديون برشلونة تخطت مليار يورو، ما دفع النادي لطلب قرض لتسيير أموره في الفترة الحالية.



ووفقًا لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن الوضع الاقتصادي لبرشلونة جعل النادي يفشل في دفع رواتب اللاعبين، بسبب نقص السيولة. وأشارت إلى أن لاعبي برشلونة يتقاضون رواتبهم على دفعتين سنويًا في شهري يونيو وديسمبر الأول.



ورغم موافقة اللاعبين على خفض الرواتب في شهر ديسمبرالماضي، بالإضافة إلى التخلي عن المكافآت، لكنهم لم يحصلوا على الدفعة الأولى من الأجور المخفضة حتى الآن.



وأوضحت أن إدارة برشلونة تخطط لتسديد الرواتب المتأخرة للاعبين في شهر فبراير المقبل.