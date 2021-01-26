شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز عن إيقاف مهدي وبكري: القيم والمبادئ أهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز ان مجلس الادارة والجهاز الفني اتخذ قرارا تربويا باستبعاد الثنائي المهدي سليمان وعبدالله بكري من القائمة النهائية لمباراته المهمة أمام الاهلي اليوم في بطولة الدوري انتصارا للقيم والمبادئ الحقيقية التى يتم ترسيخها في نادي بيراميدز.

وقال المصدر ان اي نادي اخر كان سيفكر الف مره قبل معاقبة لاعبيه قبل مواجهة كبيرة مثل مواجهة الاهلي موكداً أن قيم ومبادئ الإدارة في بيراميدز يتم وضعها في المقام الاول عكس أندية اخري تستعمل القيم والمبادئ في أوقات معينه لتخدم مصالحها الفنية والإدارية.