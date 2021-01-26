شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رسالة جارسيا للاعبى اليد قبل مواجهة أبطال العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، للاعبيه أن الشئ الوحيد الذي يهمه في لقاء الدنمارك غدا الأربعاء، أن المنتخب سيلعب منافسات ربع نهائي بطولة العالم.

وقال باروندو، للاعبي منتخب مصر، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للبطولة: "الآن مصر ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم، لا أريد أي نوع من أنواع الضغوط في لقاء الدنمارك".

وتابع "الشئ الوحيد الذي يجب أن تفكروا به أن أمامكم مباراة واحدة للمنافسة على كأس العالم، كل مباراة بطولة في حد ذاتها، فنحن نملك الفرصة للمنافسة على اللقب مثل باقي المنتخبات التي تأهلت لربع النهائي.

وأتم"لا شئ في طريقكم، الشئ الوحيد الذي عليكم التفكير به ووضعه في عقولكم أن أمامكم 60 دقيقة للمنافسة على اللقب، وما سيحدث سيحدث هذا كل شئ، ولا أريد سماع أعذار إنه وقت الحلم.. الآن وقتكم لتحلمون.