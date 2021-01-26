شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تميمة حظ النجم المغربى مع إشلبية..وحكايته مع حلاقة الشعر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات المغربي يوسف النصيري، هداف إشبيلية في «الليجا» حديث الصحافة الاسبانية بعد تألقة مؤخرا مع فريقه ونجاحه في أن يتصدر قائمة هدافي البطولة الاسبانية بـ12 هدفا، مناصفة مع لويس سواريز وبفارق هدف عن ليونيل ميسي.

ورصدت صحيفة «استاديو ديبورتيفو» الاسبانية الطقوس التي يفضل النجم المغربى ممارستها، قبل الدخول لأي مباراة رفقة الفريق الأندلسي الذي يحتل المرتبة الرابعة في الدوري الإسباني بـ36 نقطة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النصيري يملك «تميمة حظ»، حيث اعتاد على تصفيف شعره منذ قدومه لإسبانيا لدى صديق له يملك محلا خاصا للحلاقة بمدينة مالقا.

وقال مصفف شعر النصيري في تصريح له مع الصحيفة: كنت حلاقا خاصا له منذ سنة 2015، حين كان لاعبا في ملقا. والان أنا أستقل السيارة أسبوعيا صوب مدينة إشبيلية من أجل تصفيف شعره بعد التداريب وقبل كل مباراة .

وأضاف «إنه يحب وضع تصاميم مميزة في حلاقة شعره، أنا أراه صديقا جيدا أكثر مما هو كزبون، لقد تطور أداؤه كثيرا في الآونة الأخيرة، وأعتقد أنه في مستوى يمكنه من التألق أكثر .

وفي تعليقه حول الأنباء التي ربطت النصيري بالانتقال صوب وست هام، رد مازحا «قد أضطر للحصول على تذكرة طيران كل أسبوع لتقلني صوب لندن من أجل تصفيف شعره.

واختتم مصفف شعر النصيري حديثه بالقول: إنه سعيد هنا، أي لاعب يحلم بالتواجد في ناد كبير كإشبيلية، وهو يعمل بجد من أجل ذلك.