الكشف عن ديون كبيرة تعاني منها خزينة برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

كشفت صحيفة أس الاسبانية أن ديون نادي ​برشلونة​ قصيرة الأجل، قد بلغت 730 مليون يورو (886 مليون دولار)، وذلك حسب التقرير المالي للنادي لموسم 2019/2020.



أشارت الصحيفة إلى ان الديون قصيرة الأجل تشمل مبلغ 266 مليون يورو يجب دفعها للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى ويتعين تسديدها بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، ويشمل ذلك المبلغ أيضا 197 مليون يورو مستحقة لأندية أخرى مقابل لاعبين ضمهم برشلونة، حيث لازال هناك 40 مليون يورو يجب سداداها لنادي ليفربول الإنكليزي مقابل التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، بالاضافة إلى ان الارادات السنوية تراجعت بنسبة 14 %.

وتاتي هذه الأزمة بعد ظهور أزمة فيروس كورونا في العالم وما خلفته من أثار جسيمة على الأوضاع الإقتصادية لأندية كرة القدم.