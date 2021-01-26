شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعلن أسماء الوفد الرسمي في رحلة كأس العالم الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد مساء الاثنين بمقر الجزيرة، تشكيل البعثة التي تسافر إلى قطر يوم الجمعة المقبل، على متن طائرة خاصة، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي، والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني مسؤول تراخيص اللوائح لدى الأهلي، إلى جانب فريق الكرة بكامل لاعبيه والجهاز الفني والإداري والطبي.