شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعلن أسماء الوفد الرسمي في رحلة كأس العالم الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد مساء الاثنين بمقر الجزيرة، تشكيل البعثة التي تسافر إلى قطر يوم الجمعة المقبل، على متن طائرة ‏خاصة، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.‏

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي عضو ‏مجلس الإدارة منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان المدير ‏التنفيذي للنادي المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني مسؤول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة بكامل لاعبيه والجهاز الفني والإداري والطبي.