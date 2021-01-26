لاتسيو يحسم صفقة الارجنتيني موساكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

أكّد موقع جيانلوكا دي مارزيو انّ مدافع نادي ​لاتسيو​ حسم صفقة مدافع نادي ​ميلان​ ​ماتيو موساكيو​.



وأشار الموقع إلى اللاعب سيوقع على عقد لمدّة ستّة أشهر، قابل للتجديد لسنتين، فيما سيحصل ميلان على مبلغ 1 مليون يورو فقط.

وياتي إهتمام لاتسيو بالتعاقد مع مدافع فياريال السابق، بعد إصابة المدافع البرازيلي لويس فيليبي راموس وخضوعه لعملية جراحية.

وكان موساكو، صاحب الـ30 عاما، واللاعب السابق لنادي فياريال، قد رفض خلال الأيام الماضية الرحيل إلى نادي بارما مفضلا إنتظار عرض أفضل.