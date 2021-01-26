هاميلتون: كنت أومن بتحقيق نتائج جيدة مع مرسيدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

تحدث بطل العالم، نجم ​فريق مرسيدس الالماني​، الفهد ​البريطاني لويس هاميلتون​ عن القابه السابقة بعد وصوله للقبه رقم 7 في رياضة ال​فورمولا وان​.



وقال هاميلتون:" بصراحة! كانت هناك الكثير من الأوقات التي كنت أشك بأنني سوف أحقق اللقب مع مكلارين بعد عام 2008، لذلك قررت المخاطرة مثل ما فعل سينا والإنتقال لصفوف فريق مرسيدس."

واضاف هاميلتون:" البعض كان يُعارض الخطوة، ولكنني كنت مؤمناً بأنني أستطيع تحقيق شيء ما مع فريق الالماني الجديد وأنا سعيد لإنني إتخذت هذا القرار."