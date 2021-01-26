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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاميلتون: كنت أومن بتحقيق نتائج جيدة مع مرسيدس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021
تحدث بطل العالم، نجم فريق مرسيدس الالماني، الفهد البريطاني لويس هاميلتون عن القابه السابقة بعد وصوله للقبه رقم 7 في رياضة الفورمولا وان.
وقال هاميلتون:" بصراحة! كانت هناك الكثير من الأوقات التي كنت أشك بأنني سوف أحقق اللقب مع مكلارين بعد عام 2008، لذلك قررت المخاطرة مثل ما فعل سينا والإنتقال لصفوف فريق مرسيدس."
واضاف هاميلتون:" البعض كان يُعارض الخطوة، ولكنني كنت مؤمناً بأنني أستطيع تحقيق شيء ما مع فريق الالماني الجديد وأنا سعيد لإنني إتخذت هذا القرار."