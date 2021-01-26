وكيله: بنزيما يفكر في انهاء مسيرته في ليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

كشف كريم دزيري، وكيل الفرنسي المخضرم كريم ​بنزيما​ مهاجم ​ريال مدريد​، عن رغبة اللاعب في العودة إلى ليون بعد انتهاء رحلته مع النادي الملكي.



بنزيما رحل عن ليون في صيف 2009، ويقدم مستويات متميزة برفقة الميرينغي، حيث يعد القائد الثاني بعد سيرجيو راموس.

وفي حديث لموقع لو 10 سبورت الفرنسية، قال دزيري:" بنزيما يفكر في العودة إلى ليون، أعتقد أنه يريد ذلك حقًا".

وشدد:" يتحدث معي بانتظام عن ليون ويتابع جميع مباريات الفريق، لأن الفريق الفرنسي مازال موجودًا في قلبه".

واختتم:" كريم يتطلع لانهاء مسيرته الكروية في ليون، وبالنسبة لي إذا عاد حتى وهو في هذا العمر، فهو قادر على التألق".