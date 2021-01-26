الكشف عن عرض باريس سان جيرمان الضخم لتجديد عقد مبابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

كشفت تقارير صحف إسبانية، أن نادي باريس ​سان جيرمان​ يعمل بقوة من اجل تمديد عقد الدولي الفرنسي كيليان ​مبابي​ نجم الفريق الفرنسي، وذلك من اجل تحصينه في ظل اهتمام ليفربول وريال مدريد بخدماته.



وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي في صيف 2022، ويعتبر هدفًا للثنائي ريال مدريد وليفربول.

خوسيه ألفاريز الصحفي بشبكة "الشيرينغيتو" الإسبانية، اوضح ان البي اس جي قدم عرضا خرافيا للاعب الفرنسي، يتمثل بعقد يمتد لاربع مواسم وبراتب سنوي يصل الى 30 مليون يورو.

وأشار خوسيه الى أن مبابي ليس لديه مانع للاستمرار مع باريس سان جيرمان، ولكن قرر تأجيل محادثات تجديد العقد حتى نهاية الموسم الجاري.