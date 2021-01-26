شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الثقة يحققون المراكز الأولى في التجمع الثاني لألعاب القوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل أبطال نادي الثقة للمعاقين التألق في البطولات المحلية لألعاب القوى، وذلك بتحقيق نتائج مميزة في منافسات التجمع الثاني لألعاب القوى الذي تنظمه اللجنة البارالمية الإماراتية، واستضافه نادي دبي لأصحاب الهمم.

واستطاع البطل العالمي بدر عباس، اعتلاء الصدارة في منافسات 800 متر و1500 متر عدو بالكراسي المتحركة للفئة T54، كما حقق المركز الثاني في مسابقة 400 متر، وفي منافسات 100 متر للفئة T37 حققت اللاعب ندى توفيق المركز الأول للفتيات واللاعب يحيى البلوشي المركز الأول لنفس المسابقة للذكور، وجاء اللاعب فرحان إقبال في المركز الثالث للمسابقة نفسها.

وفي منافسات الميدان حقق اللاعب علي سلطان المركز الأول في منافسات رمي الصولجان للفئة F32 واستطاع البطل العالمي أحمد الحوسني، الحصول على المركز الأول في منافسات دفع الجلة للفئة F33، بينما حقق زميله محمد البلوشي المركز الثالث في المسابقة نفسها وحقق اللاعب محمد عبدالله البلوشي المركز الأول في منافسات رمي الرمح.

وأشاد أحمد سالم المظلوم بالنتائج التي حققها اللاعبون في منافسات التجمع الثاني، ومن قبلها نتائج التجمع الأول، وأكد أن الهدف من هذه المشاركات هو إعداد اللاعبين للمنافسات الدولية القادمة والتي يسعى فيها أبطال الثقة للعودة إلى مستواهم الفني والبدني خاصة بعد التوقف فترة كبيرة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف المظلوم أن فريق ألعاب القوى بما يضم من لاعبين مميزين استعدوا جيداً للمنافسات المحلية والدولية بمعسكرات تدريبية قوية بتوجيهات من مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم بضرورة توفير كافة سبل الدعم والرعاية من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات وعدم التأثر بتوقف النشاط الرياضي.