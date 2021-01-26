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الفلبين تلغي استضافتها لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا - رويترز
ألغت الفلبين الثلاثاء استضافتها للجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021 بسبب قيود السفر التي تهدف لاحتواء كوفيد-19.
وكانت مباريات التصفيات مقررة الشهر المقبل في بيئة معزولة في قاعدة عسكرية أمريكية سابقة شمالي مانيلا.
وقال الاتحاد الفلبيني لكرة السلة في بيان: «بذلنا الكثير من الجهد لاستضافة تصفيات كأس آسيا المقبلة، ولهذا السبب نعلن بحزن بالغ أن هذا لن يحدث».
وحرمت مخاوف من سلالات جديدة لفيروس الاتحاد الفلبيني لكرة السلة من الحصول على استثناءات حكومية من قيود السفر للرياضيين الزائرين.
وتقام نهائيات كأس آسيا في جاكرتا خلال شهر أغسطس/آب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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