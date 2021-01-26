شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تلغي استضافتها لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا - رويترز

ألغت الفلبين الثلاثاء استضافتها للجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021 بسبب قيود السفر التي تهدف لاحتواء كوفيد-19.

وكانت مباريات التصفيات مقررة الشهر المقبل في بيئة معزولة في قاعدة عسكرية أمريكية سابقة شمالي مانيلا.

وقال الاتحاد الفلبيني لكرة السلة في بيان: «بذلنا الكثير من الجهد لاستضافة تصفيات كأس آسيا المقبلة، ولهذا السبب نعلن بحزن بالغ أن هذا لن يحدث».

وحرمت مخاوف من سلالات جديدة لفيروس كورونا الاتحاد الفلبيني لكرة السلة من الحصول على استثناءات حكومية من قيود السفر للرياضيين الزائرين.

وتقام نهائيات كأس آسيا في جاكرتا خلال شهر أغسطس/آب.