تحضيرات مكثفة للنسخة التاسعة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور

دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن برنامج منافسات النسخة التاسعة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي تعد ثاني أضخم بطولة للصيد بالصقور ينظمها المركز، وستقام منافساتها في الفترة من 30 يناير الجاري إلى 16 فبراير المقبل في منطقة الروية بدبي، بمشاركة قياسية من نخبة الصقارين وأقوى الصقور.

وبحسب برنامج البطولة، ستقام يوم 30 يناير الجاري أشواط «العامة» ضمن منافسات «الطيارة اللاسلكية»، فيما تقام يوم 31 يناير أشواط «الشيوخ» في منافسات «الطيارة اللاسلكية».

ويشهد برنامج البطولة تغييراً بارزاً من حيث اعتماد نوع الطيور لإقامة الأشواط بشكل مجمع، حيث تقام بالفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل، أشواط «الشيوخ والعامة والملاك» لطيور «جير شاهين، جير تبع، بيور جير، وقرموشة» (فرخ وجرناس)، على أن تقام بالفترة من 5 إلى 8 فبراير المقبل أشواط العامة المفتوحة، لفئات «جير شاهين، جير تبع، بيور جير وقرموشة» (فرخ وجرناس)، على أن تقام يومي 11 و12 فبراير، أشواط «المحلي» والعامة مفتوح بفئتي الحر والشاهين (فرخ وجرناس)، ثم تقام منافسات الناشئين يوم 13 فبراير في فئات التبع والتبع جير (فرخ وجرناس).

وتتجه الأنظار يوم 14 فبراير إلى الموعد المرتقب مع أشواط «النخبة»، التي تشارك فيها الصقور التي حققت أفضل المراكز في الأشواط السابقة، وتتنافس على جوائز مالية ضخمة.

فيما سيكون الختام يومي 15 و16 فبراير، مع إقامة منافسات الخليجيين، التي قررت اللجنة المنظمة تأجيلها خلال بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح» منتصف الشهر الجاري، من أجل إتاحة المجال أمام أكبر عدد من الأشقاء للمشاركة في ظل الإقبال الكبير. وتضم أشواط الخليجيين للفرخ والجرناس فئات: بيور جير، قرموشة، حر، تبع جير، وشاهين جير. وتستضيف بطولة فخر الأجيال دوري الإمارات للصيد بالصقور في جولتين متتاليتين يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 9 و10 فبراير المقبل.

وأكد دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن التطوير سمة مستمرة مع بطولات فزاع للصيد بالصقور التي تجتاز 19 عاماً بفضل سعيها الدؤوب على إدخال كافة أشكال التعديلات منذ اطلاقها الأمر الذي يسهم في رفع مستوى المنافسة ويوفر أفضل الخدمات للصقارين ويرفع من معايير الشفافية وتساوي الفرص وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج وأكثر المستويات تميزاً.

ووجه بن دميثان الدعوة للصقارين لإكمال اجراءات التسجيل خلال الفترة المتاحة، والاستفادة من التطبيقات الذكية التي وفرتها اللجنة المنظمة من أجل التسهيل على جميع المشاركين إجراءات تسجيل الصقور وتركيب الحلقة الذكية، تمهيداً للقرعة الخاصة بكل شوط وفقاً للفئة المسجلة وإتمام كافة الترتيبات والشروط الأخرى.