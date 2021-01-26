إطلاق «أوْج الرياضة» بمشاركة 5 آلاف رياضي في عُمان

كشف مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض عن الشراكة الرئيسية مع زوايا للفعاليات والتسويق؛ لتنظيم أكبر الأحداث الرياضية بسلطنة عُمان تحت اسم «أوْج الرياضة»، الفعالية التي ستقام في مكان واحد بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، والتي ستشهد أكثر من 50 بطولة رياضية وثقافية وشبابية، ما بين مسابقات وبطولات تنافسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقيم بحضور خالد الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ورؤساء الاتحادات الرياضية، ورؤساء الأندية، ونجوم الرياضة والإعلام.

وتعتبر «أوْج الرياضة» التي ستنطلق في يونيو/حزيران المقبل، وتستمر لمدة 60 يوماً، حدثاً فريداً من نوعه، سيشهد بطولات متنوعة في الرياضات الجماعية والفردية المحلية والدولية والمؤتمرات والندوات المتخصصة في الرياضة والثقافة وقطاعات الشباب، بمشاركة المنظمات الدولية.

كما سيشهد «أوْج الرياضة» الذي ينظم لأول مرة بسلطنة عُمان أحداثاً رياضية فريدة تتضمن جوانب التنافس والترفيه والتسلية، ومعارض متنوعة في أجواء مثالية سيتم تجهيزها بحيث تكون قبلة للمجتمع خلال فترة الصيف القادم، بمشاركة أكثر من 5 آلاف رياضي.

وتم خلال المؤتمر تدشين شعار «أوْج الرياضة»، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني والمنصة الإخبارية على السوشيال ميديا؛ ليكون نافذة لمشاركة الجميع.

وأشاد خالد الغساني بفكرة الحدث الرياضي، الذي اعتبره نقلة نوعية للرياضة العُمانية، وحدثاً رياضياً استثنائياً، مشيراً إلى وقوف ودعم وزارة الثقافة والرياضة والشباب، لإنجاح هذا الحدث الذي ينظمه القطاع الخاص، والذي يعطي مؤشراً ناجحاً لتقديم حدث مميز للرياضيين والشباب، متطلعين بأن يكون هذا الحدث محطة مهمة للمنافسات والبطولات المحلية والعالمية.

وأكد الغساني أن هذه المبادرة الرياضية ستجد كل الاهتمام والدعم من وزارة الثقافة والرياضة، معتبراً أن مثل هذه الشراكات تقدم وتخلق فضاءات جديدة.

وقال: الفعالية ستستقطب السياح من خارج سلطنة عمان خلال فترة الصيف. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تدعم المشروع، من واجبنا أن نوفّر الدعم اللازم لإنجاح مبادرات القطاع الخاص في المجالات الرياضية، ولا نتردّد في دعم مثل هذه التظاهرات، سنساند هذا المشروع الذي سيكون إضافة للقطاع الرياضي والشبابي والثقافي.

وأعلن سعيد الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، خلال المؤتمر الصحفي، عن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها رسمياً مع شركة زوايا للفعاليات والتسويق، بحضور الدكتور خالد الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ورؤساء الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية.

وأكد سعيد الشنفري على أهمية الحدث الرياضي الذي يقام للمرة الأولى بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، والذي سيكون واجهة رياضية جديدة تقدم السلطنة للعالم، من خلال أحداث رياضية وثقافية وشبابية متنوعة.

وأشار الإعلامي سالم الحبسي، رئيس مجلس إدارة شركة زوايا للفعاليات والتسويق، إلى أهمية ونوعية الحدث الذي سيتيح مجالات واسعة للشراكة مع الاتحادات والأندية واللجان الرياضية المحلية والدولية؛ لتقديم حدث استثنائي، ويقدم الرياضة العمانية بصورة مبتكرة وحديثة.

وكشف سالم الحبسي أن الحدث سيتضمن بطولات محلية ودولية في كرة القدم للصالات، وكذلك بطولات لكرة الهوكي والكرة الطائرة وكرة السلة بجوار بطولات للتنس الأرضي وتنس الطاولة، وبطولات لألعاب القوى والدراجات الهوائية، وبطولات ومسابقات متنوعة في ألعاب الدفاع عن النفس، وبطولات للألعاب الإلكترونية، ومسابقات خاصة للنساء والجامعات والمدارس والأكاديميات الرياضية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، وتقديم نماذج رياضية عالمية.