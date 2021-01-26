الزمالك يضيف حميد أحداد للقائمة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف مصدر في نادي الزمالك أن الإدارة الفنية للفريق قررت إضافة المغربي حميد أحداد إلى قائمة الفريق الأفريقية.

وكان الزمالك قد استعاد لاعبه المغربي صاحب ال26 عامًا بعد نهاية إعارته لصفوف الرجاء المغربي.

وقال مصدر في الزمالك من خلال تصريحات ليلا كورة اليوم الثلاثاء، إن الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو قرر إضافة اللاعب المغربي للقائمة الأفريقية ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا قد أوقعت الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جوار وصيف البطولة كل من الترجي التونسي، ومولودية الجزائر بالإضافة إلى تونجيت السنغال.

وتجدر الإشارة إلى أن حميد أحداد كان محل اهتمام من جانب نادي سموحة، حيث أبدى محمد فرج عامر رغبة في ضم اللاعب، لكن إدارة الزمالك تمسكت ببقاء اللاعب.