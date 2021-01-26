لاعب منتخب اليد يتحدث عن إنجاز الفراعنة في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



أكد إبراهيم المصري لاعب منتخب مصر، أن تأهل فريقه إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة على أرضه حاليا، يعد إنجازا كبيرا.

وأضاف المصري في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب المصري استعد للبطولة في ظروف صعبة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتحدث المصري عن مواجهة سلوفينيا والتي انتهت بالتعادل 25 / 25 في ختام مباريات الدور الرئيسي للبطولة، حيث قال إن المنتخب المصري كان يلعب بشكل جيد جدا رغم التأخر في النتيجة، لكن الفريق تحسن أداءه في الشوط الثاني وهو ما صنع الفارق.

وأضاف أن مواجهة سلوفينيا كانت صعبة للغاية على فريقه، لكن اللاعبين تعاهدوا على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور المقبل حيث سيواجه المنتخب لمصري نظيره الدنماركي الأربعاء.

وقال المصري : "الوصول لدور الثمانية وأن يكون المنتخب من ضمن أفضل ثمانية فرق في العالم هو إنجاز".

واختتم تصريحاته قائلا: "أنا راض تماما عما حققناه في البطولة لكننا دائما نبحث عن الفوز وتحقيق الإنجازات".

وصعد المنتخب المصري إلى دور الثمانية بصفته صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب السويد المتصدر.