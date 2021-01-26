بسبب كورونا.. أندية القمة في أوروبا خسرت 1.1 مليار يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشف شركة "ديلويت" الشهيرة لتدقيق الحسابات في تقريرها السنوي "دوري ديلويت المالي لكرة القدم"، أن 20 من أندية القمة في قارة أوروبا خسرت 1ر1 مليار يورو (3ر1 مليار دولار) خلال موسم 2019 / 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وذكر التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء أن إجمالي تلك الخسائر قد تصل إلى ملياري يورو بنهاية الموسم الجاري، وذلك في ظل غياب عائدات الحضور الجماهيري للمباريات وتراجع عائدات البث التليفزيوني.

ولا يزال برشلونة الإسباني يتصدر قائمة الأندية من حيث حجم العائدات حيث بلغت 1ر715 مليون يورو، لكنه شهد تراجعا بنسبة 15 % مقارنة بعائدات موسم 2018 / 2019 وهو ما تبلغ قيمته 7ر125 مليون يورو، علما بأن إجمالي عائدات الأندية الــ20 الكبرى في أوروبا تراجع بنسبة 12 % وذلك من 3ر9 مليار يورو إلى 2ر8 مليار يورو.

وجاء ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني، حيث بلغت عائداته 9ر714 مليون يورو وشهدت تراجعا بقيمة 4ر42 مليون يورو.

واحتل بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا المركز الثالث بعائدات بلغت 1ر634 مليون يورو، وتراجعا بقيمة 26 مليون يورو.

وتراجع مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى المركز الرابع وقد سجل أعلى تراجع في العائدات، حيث تراجعت بقيمة 1ر131 مليون يورو، لتبلغ عائدات النادي 4ر580 مليون يورو.

وذكرت ديلويت أن الخسائر البالغة قيمتها 1ر1 مليار يورو نتجت عن تراجع بنسبة 23 % (937 مليون يورو) في عائدات البث التليفزيوني ونسبة 17 % (257 مليون يورو) في عائدات حضور المباريات و3 % (105 ملايين يورو) في العائدات التجارية.

واحتل زينيت سان بطرسبرج الروسي المركز الخامس عشر في القائمة، وهو النادي الوحيد غير المنتمي لمسابقات الدوري الخمس الكبرى (الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي) المتواجد في المراكز العشرين الأولى لأعلى الأندية دخلا في أوروبا، وقد دخل آينتراخت فرانكفورت الألماني القائمة للمرة الأولى محتلا المركز العشرين.