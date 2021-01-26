تقارير: ميسي يتخذ خطوة تربطه بالانتقال لباريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية اليوم الثلاثاء، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة قد يكون اتخذ خطوة نحو وجهته المستقبلية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يتضح موقف البالغ من العمر 33 عامًا حول ما إذا كان سيجدد عقده مع النادي الكتالوني أم سينتقل لوجهة أخرى.

وارتبط ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي للتدريب تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا، أو الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي والعودة للعب بجوار زميله السابق نيمار دا سيلفا.

وأكد أحد الصحفيين بقناة "كانال بلس"، أن ميسي وجميع أفراد أسرته بدأوا مؤخرًا في تعلم اللغة الفرنسية، متسائلًا حول أسباب اتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي.

وقال الصحفي المنتمي للشبكة الفرنسية: " لماذا سيتعلم الفرنسية إذا كان سيوقع لمانشستر سيتي؟ هذه المعلومات أنا واثق منها للغاية".

وكان ميسي قد أكد خلال مقابلة صحفية مع "لا سيكستا" أنه لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى نهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن لياندرو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان، اعترف بمحاولات ناديه لإقناع مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة للانتقال إلى ملعب الأمراء.