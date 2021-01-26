قائد اتالانتا حزين وسعيد لمغادرة فريقه والكالتشيو الايطالي!

أقرّ الدولي الأرجنتيني أليخادرو “بابو” جوميز قائد فريق أتالانتا الايطالي الثلاثاء أن مشاعر متباينة تراوده قبيل رحيله عن الفريق الذي ساعده إلى بلوغ دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

أشارت تقارير صحافية إلى أن نادي مدينة برغامو توصل إلى اتفاق مع اشبيليه الإسباني للتخلي عن خدمات مهاجمه بعد توتر العلاقة مع المدرب جان بييرو جاسبيريني، ما أبعده عن مباريات الفريق في الآونة الأخيرة.

وقال الأرجنتيني (32 عامًا) لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” إنها “مشاعر متباينة بعد سنين طويلة في هذه المدينة”.

وتابع “أنا حزين وسعيد في الوقت ذاته. أحيانًا تسير الأمور على مسار معيّن، ولكن أعيد التجربة مجددًا لأننا كتبنا تاريخ هذا النادي. أغادر أتالانتا وهو في قمة أوروبا”.

إنضم جوميز الى النادي الشمالي في العام 2014 قادمًا من ميتاليست خاركيف الأوكراني وساهم في وصوله إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الموسم الماضي من مشاركته الأولى.

سجل للنادي 59 هدفًا في 252 مباراة في جميع المسابقات.

وبدأ السجال بين جوميز وجاسبيريني بعد تضارب الآراء عند إستراحة الشوطين خلال المباراة ضد ميدتيلاند الدنماركي في دوري الأبطال أوائل ديسمبر الفائت، ما دفع بالمدرب إلى استبداله مطلع الشوط الثاني.

ونجح النادي في بلوغ الدور ثمن النهائي حيث سيصطدم بـ “زعيم” البطولة ريال مدريد الإسباني المتوج باللقب 13 مرة (رقم قياسي).

وأردف جوميز “الجماهير؟ سأفتقدهم كثيرًا. برغامو هي قلبي. سنرى حتمًا بعضنا البعض قريبًا”.