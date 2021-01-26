انطونيو كونتي يغيب عن الانتر في مباراتين بسبب الإساءة للحكم!

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي اليوم الثلاثاء أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان تلقى عقوبة الإيقاف مباراتين في الدوري الإيطالي مع تغريمه 20 ألف يورو (24 ألف و200 دولار) إثر طرده خلال مباراة الفريق مطلع هذا الأسبوع.

وحصل كونتي على إنذار ثم طرد بعدها بدقائق قليلة بسبب إعتراضه على قرارات الحكم خلال المباراة التي انتهت بتعادل إنتر ميلان مع أودينيزي سلبيًا يوم السبت الماضي.

وعقب نهاية المباراة، توجه كونتي إلى الحكم :”وتحدث بأسلوب تهديد وصرخ بعبارات هجومية حادة”، حسب ما جاء في تقرير قاضي رياضي.

وتقدم كونتي بالأعتذار خلال تصريحاته عقب المباراة، قائلًا إنه رأى أنه كان من المفترض أن يحتسب الحكم دقائق أكثر كوقت محتسب بدل الضائع.

كذلك جرى تغريم جابرييلي أوريالي مدير الكرة بنادي إنتر ميلان خمسة ألاف يورو بتهمة الإساءة للحكم.

وسيغيب كونتي بذلك عن قيادة إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي، في مباراتيه أمام بينفينتو وفيورنتينا.