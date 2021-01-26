بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان والانتر في كأس ايطاليا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ميلان والانتر” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 26-1-2021 في دور ربع النهائي من كأس ايطاليا.

ولم تحصل أي قناة في الشرق الأوسط ومنها بي إن سبورتس على حقوق بث كأس ايطاليا، ولكن ينقل بث مباشر مباراة اليوم بين “ميلان والانتر” على قناة راي 1 الايطالية، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الايطالي على موقع التسجيلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”.

وتقام مواجهة ميلان والانتر على ملعب سان سيرو، بإدارة من الحكم الايطالي “باولو فاليري”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

يدخل الغريمين ميلان والانتر مباراة اليوم بمعنويات سيئة حيث تعرض الروسونيري لخسارة مريرة يوم السبت الماضي على ملعبه أمام “أتلانتا” بنتيجة (0-3) لحساب الجولة 19 من الدوري الايطالي، وعلى الرغم من ذلك حافظ على صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن ملاحقه وصاحب المركز الثاني النيراتزوري الذي تعادل مع مضيفه “أودينيزي” في الجولة ذاتها.

وسيحاول الفريقان نسيان خيبتهم في الدوري الايطالي، بالتركيز على بطولة الكأس “كوبا إيطاليا” والتي لم يحققها الانتر منذ موسم 2010/2011، كما تغيب عن خزائن ميلان منذ موسم 2002/2003.

وتأهل ميلان إلى هذا الدور إثر تغلبه على تورينو بركلات الترجيح (5-4) في دور 16، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي (0-0).

في المقابل، خطف الانتر بطاقة العبور إلى الدور الحالي من “فيورنتينا” بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت شوطين إضافيين لإنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

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