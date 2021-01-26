بث مباشر | شاهد مانشستر سيتي ووست بروميتش في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر سيتي ووست بروميتش” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 26-1-2021 ضمن الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر سيتي ووست بروميتش” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي ووست بروميتش على ملعب “ذا هاوثورنس”، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

يسير مانشستر سيتي في سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري الانجليزي خلال الفترة الماضية، حيث لم يتعرض للخسارة في آخر 10 مباريات، تعادل في 2، وفاز في 8 مناسبات آخرها في الجولة الماضية عندما تغلب على “أستون فيلا” في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

وحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه في آخر 10 مباريات، وبشكلٍ عام لم يتلقى أي هدف في 50% من مبارياته هذا الموسم وهي النسبة الأعلى من بين كل أندية الدوري، حيث تلقت شباكه 13 هدف فقط، فيما سجل 31 هدف.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر “مانشستر يونايتد”، مع امتلاك السيتيزينس مباراة مؤجلة من الجولة 16 مع “إيفرتون”.

في المقابل، سقط نادي وست بروميتش ألبيون في الخسارة الـ12 له هذا الموسم في الدوري الانجليزي على يد “وست هام يونايتد” في الجولة الماضية، وذلك بعدما أنهى صيامه عن الفوز لسبع جولات متتالية بالانتصار على ولفرهامبتون في الجولة قبل الماضية.

ويقبع نادي وست بروميتش في المركز قبل الأخير -19- وفي رصيده 11 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز 18 “فولهام”، وبفارق 6 نقاط عن منطقة الأمان -المركز 17- التي يتواجد فيها “برايتون”.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش اليوم

..