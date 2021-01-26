شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه هليوبوليس في كأس السوبر لـ«سيدات السلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الاهلى مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام فريق هليوبوليس، في بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثالثة والنصف عصرا على صالة الشرقية للدخان، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للظهور بشكل مميز وتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز بالمباراة وحصد لقب «كأس السوبر المصري» الذي يقام للمرة الأولي في تاريخ كرة السلة للسيدات.

واختتم فريق سيدات سلة الأهلي تدريباته أمس الاثنين، على صالة الشرقية للدخان، وشهد المران تركيزا من الجهاز الفني على النواحي الخططية الدفاعية والهجومية للفريق لحسم بطولة السوبر للمرة الأولي في تاريخه.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الثلاثية هذا الموسم، من خلال حصد لقب الدوري وبطولة المرتبط وبطولة منطقة القاهرة، ويسعى للفوز بالبطولة الرابعة لموسم ٢٠٢٠.