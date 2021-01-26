شكرا لقرائتكم خبر عن شارك بـ23 مونديال وحقق اللقب مرة واحدة.. تعرف على منافس مصر القادم في كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب الدنمارك في منافسات ربع النهائي لبطولة العالم لكرة اليد، بعدما تواجد الفراعنة في وصافة المجموعة الرابعة للدور الرئيسي بعد السويد، بينما احتل أحفاد الفايكينج صدارة المجموعة الثانية.

ويعد منتخب الدنمارك أحد أقوى المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، فلم يتلق الفريق أي خسارة في بطولة العالم الحالية، إذ نجح خلال الدور الأول أن يتفوق على الأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية واليابان وكرواتيا.

وشاركت الدنمارك في بطولة العالم 23 مرة، لكنها لم تحقق المركز الأول سوى في عام 2019، وواجه منتخب الدنمارك درسًا صعبًا، فبعد عام واحد من الفوز بالبطولة شارك في بطولة كأس أمم أوروبا 2020 وخسر بفارق هدف واحد أمام أيسلندا في الجولة الأولى وتعادل مع المجر، ليبتعد عن المنافسة على اللقب، بل ويحقق أقل ترتيب قاري بالحصول على المركز الـ13.

وكانت أول ميدالية ذهبية أولمبية للدنمارك قبل ثلاث سنوات فقط من بطولة العالم الأخيرة في ريو دي جانيرو 2016، بينما حققوا لقب أوروبا مرتين عامي 2008 و2012.

أما عن مستوى المنتخب في بطولة العالم الحالية، فقد سجل خلال مبارياته السابقة 170 هدف من أصل 231 تصويبة، بينما استقبلت شباكه 109 هدف من أصل 162 تصويبة.

ويعد نيكلاس لاندين حارس مرمى الدنمارك هو الأبرز عالميًا في السنوات الأخيرة، والحارس البديل توماس مولر هو حارس برشلونة الإسباني، ويتصدر اللاعب ماتياس جيدزيل هدافي منتخب الدنمارك برصيد 28 هدف.

ويذكر أن مصر تستقبل بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13-31 يناير الجاري في نسختها الـ27، بمشاركة 32 منتخب، وتقام المباريات على أربع صالات، هم استاد القاهرة الدولي، والعاصمة الإدارية الجديدة، واستاد برج العرب، واستاد حسن مصطفى بمدينة 6 اكتوبر.