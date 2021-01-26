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شاهد قميص برشلونة الجديد لمواجهة ريال مدريد

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عمر علاء 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق برشلونة يعلن عن قميص البرسا الجديد لهذا الموسم والذي سيتم ارتدائه في مباراة الكلاسيكو القادمة.
وقدم القميص أسطورة دفاع برشلونة السابق «كارليس بويول».

كارلوس بويول يستعرض قميص برشلونة الجديد
كارلوس بويول يستعرض قميص برشلونة الجديد

ومن المزمع أن يلقتى ريال مدريد مع برشلونة في إبريل المقبل في الدوري الاسباني.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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