شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن منح شارة قيادة بيراميدز لرمضان صبحي في مباراة الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترددت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة عن دراسة مسئولي بيراميدز منح شارة قيادة فريق الكرة الأول بالنادي لرمضان صبحي.

وأفادت مصادر إلى أن إدارة بيراميدز ترغب في منح الشارة لرمضان صبجي في مباراة الأهلي، على خلفية الأزمة التي افتعلها عبدالله السعيد مؤخراً مع زملائه بالفريق، فضلاً عن رغبة النادي في تكريم رمضان صبحي بعد الحالة النفسية السيئة التي تعرض لها في الفترات الأخيرة بسبب الهجوم المستمر من جماهير الأهلي عليه.

ويلتقي الأهلي ببيراميدز مساء اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.