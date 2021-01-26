شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الأهلي..إيقاف لاعب بيراميدز وتغريمه 500 ألف جنيه ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاعلامي، عمر ربيع ياسين، أن مسئولي نادي بيراميدز قرروا إيقاف لاعب فريق الكرة بالنادي، عبدالله بكري، لنهاية الموسم الجاري مع تغريمه 500 ألف جنيه.

ويواجه بيراميدز فريق النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" بيراميدز يقرر إيقاف عبدالله بكري مدافع الفريق لنهاية الموسم وتغريمه ٥٠٠ ألف جنيه”.

وأوضح: “سبب العقوبة حسب ما أعلنت الإدارة هو ان للاعب شارك في التعليق على صورة المهدي سليمان و لكن السبب الحقيقي هو ان اللاعب رافض تجديد عقده بالقيمة اللي نادي بيراميدز محددها و هي اقل طبعا من عقده الحالي”.