شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم الخسائر المالية للأندية الأوربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت مؤسسة ديلويت أن أندية القمة لكرة القدم في أوروبا من المتوقع أن تخسر حوالي ملياري يورو (2.43 مليار يورو) بحلول نهاية موسم 2020-2021 بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وقال التقرير اليوم الثلاثاء إن هذا المبلغ الضخم يتضمن خسائر موسم 2019-2020 عندما حصد أول 20 ناديا في قائمة الإيرادات في أوروبا 8.2 مليار يورو فيما بينها، وهو ما يقل بنسبة 12 بالمئة عن الموسم الماضي.

وهذا التراجع البالغ 1.1 مليار يورو يعود إلى انخفاض إيرادات حقوق البث في السنة المالية التي تنتهي في 2021 حيث توقفت أغلب مسابقات الدوري الكبرى في مارس من العام الماضي بسبب الوباء.

وفي ظل إقامة أغلب المباريات دون حضور مشجعين منذ يونيو فإن إيرادات أيام المباريات لأندية أوروبا الكبرى من المنتظر أن تبقى قريبة من الصفر حتى نهاية موسم 2020-2021.

وقال دان جونز الشريك في وحدة الإحصاءات الرياضية التابعة لمؤسسة ديلويت "تعد إيرادات أيام المباريات حجر الأساس في النموذج التجاري لأي ناد وتساعد في باقي أنشطة جذب الإيرادات الأخرى".وأضاف "سيعتمد الجزء الأخير من آثار الجائحة على كرة القدم ، وبشكل ليس بالقليل، على موعد وكيفية عودة المشجعين".

ولم يتغير ترتيب صدارة الدوري المالي لكرة القدم حيث حافظ برشلونة على القمة بإيرادات سنوية تبلغ 715.1 مليون يورو.

ورغم ذلك عانى العملاق الإسباني من ثاني أكبر تراجع في الإيرادات بين الأندية الموجودة في القائمة بعدما أصبح في موسم 2018-2019 أول ناد يكسر حاجز الإيرادات البالغ 800 مليون يورو.

وسجل ريال مدريد زيادة بنسبة 8 بالمئة في إيرادات الإعلانات ليحتفظ بالمركز الثاني بإيرادات تبلغ 714.9 مليون يورو بينما تقدم بايرن ميونخ بطل أوروبا إلى المركز الثالث برصيد 634.1 مليون يورو بعدما نال ثلاثية من الألقاب في الموسم الماضي