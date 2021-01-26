شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم بطولة كأس العالم للرماية فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق فى الشهر المقبل بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.
أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البطولة يشارك فيها ٤٠٠ رامي ورامية، يمثلون 31 دولة هم" الارجنتين، أرمينيا، أسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كزخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، انجلترا، ايرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالاضافة الي مصر الدولة المنظمة"
أضاف صبحى أن بطولة كأس العالم للرماية، تعتبر احد البطولات الهامة التي تنظمها مصر خلال عام 2021، مشيرا الي ان مصر اصبحت واحدة من افضل دول العالم جذباً للاحداث والفعاليات الرياضية العالمية.
و قال صبحي، ان نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد اصبح له صدى عالمي، يؤكد قدرة مصر التنظيمية لكبرى الاحداث الرياضية، في ظل ظروف إستثنائية بسبب جائحة كورونا.
ووجه وزير الرياضة الشكر للقيادة السياسية، على دعمها الكامل والمستدام للقطاعين الشبابي والرياضي، والذي كان له عظيم الأثر في ان مصر تصبح قبلة الاتحادات الرياضية الدولية.
واختتم صبحي تصريحاته قائلاً " استضافة مصر ل30 دولة يؤكد ثقة العالم في الدولة المصرية، والتي أصبحت مركزاً إقليمياً لتنظيم واستضافة الاحداث الرياضية".
وطمأن وزير الشباب والرياضة، كافة الوفود والبعثات التي سترافق المنتخبات المشاركة، بأن هناك تطبيق اجراءات احترازية طبية مشددة في البطولة، وبإشراف طبي كامل من قبل وزارة الصحة المصرية.
ومن جانبه أعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية، عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة، التي سيكون له دور كبير للاعبين المصريين قبل مشاركتهم في اولمبياد طوكيو التي ستقام يونيو القادم 2021، موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهودة في تذليل كافة العقبات من اجل إقامة بطولة كأس العالم للرماية في موعدها، وكذلك توفير كافة الامكانات من اجل استضافة 30 منتخباً بالاضافة الي مصر الدولة المنظمة، وذلك وفق إجراءات إحترازية طبية مشددة على جميع المشاركين.
واوضح حسني ان عدد المشاركين في البطولة سيصل الي 400 مشاركين ما بين رماة وإداريين وفنيين، في عدد 10 مسابقات هم " تراب، واسكيت" التراب يمثل مسابقات " المختلط، وسيدات، ورجال، وفرق رجال" اما الاسكيت، يمثل " مختلط، سيدات، ورجال، وفرق رجال".
واكد رئيس الاتحاد المصري للرماية، ان مصر ستشارك بمنتخب قوامه 12 رامي ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو.
و قال اللواء حازم حسني، ان مصر كعادتها ستبهر العالم بتنظيم يليق بإسم وسمعة مصر، وستساهم البطولة في الترويج السياحي والاشغالات الفندقية التي ستصل ل3000 الاف ليلة سياحية.
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