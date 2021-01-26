شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدنمارك لكرة اليد: نرفض انتقادات سلوفينيا.. طلبوا بيتزا من خارج الفقاعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مورتن هنريكسن المدير الرياضي بالاتحاد الدنماركي لكرة اليد أن لديه صورا تثبت تناول بعثة سلوفينيا بيتزا من خارج نظام الفقاعة. وزعمت بعثة سلوفينيا معاناتها من آلام في المعدة تسببت في غياب 2 من لاعبيه في مواجهة مصر وخرج الفريق السلوفيني بعد تأهل الفراعنة إلى ربع النهائي. وخرج الاتحاد السلوفيني في بيان يلمح لوجود تسمم غذائي بعد إصابة 12 لاعبا قبل المواجهة الحاسمة أمام مصر وأن ذلك ليس من قبيل المصادفة. وأفاد موقع sport.tv2.dk الدنماركي أن أخر نصيحة وجهها أوروس موهوريتش رئيس بعثة سلوفينيا إلى منتخب الدنمارك هي محاولة تجنب الطعام الذي يقدمه الفندق. ومن جانبه رد هنريكسن المدير الرياضي للاتحاد الدنماركي لكرة اليد على إدعاءات سلوفينيا قائلا لقناة TV 2 Sport: "هذا أمر مضحك بعض الشيء، لدينا صور تثبت تناول السلوفينيين بيتزا من خارج الفقاعة". وأضاف "نتواجد في فندق كفء مع موظفين متعاونين ويفعلون ما في وسعهم للحفاظ على النظافة كأولوية وسيستمرون في ذلك حتى قبل مواجهتنا ضد مصر". وتابع هنريكس "لا أعتقد أن طلب بيتزا من خارج الفقاعة أكثر أمانا من تناول الطعام في الفندق بل يجعل الخطر أكبر، لدينا فرصة في الفندق لتتبع كيفية تحضير الطعام وما يتم تقديمه لنا عكس الطعام من الخارج". وأتم تصريحاته "نتطلع للمباريات المقبلة والجميع في حالة إيجابية قبل مواجهات الدور الإقصائي".