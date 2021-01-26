فرج عامر: هناك محاولات لإظهار VAR بشكل غير جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إننا كأندية ممتاز نلعب في دوري هواة، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات البعض لإظهار مشكلات تتعلق بتطبيق تقنية الفيديو المساعد.

وكانت أندية الدوري الممتاز قد عقدت اجتماعًا مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، وتم خلاله رفع بعض التوصيات (طالع التفاصيل).

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عامر: "عدم وجود حراس مرمى أجانب خلق حراس مرمى جيدين للمنتخب، وفي احالة اعتماد قرار عودة الحراس الأجانب فهذا سيقلل فرص الحراس الوطنيين"

وتابع: "اتحاد الكرة رفض السماح بتشكيل رابطة الأندية، لأنه متمسك بإدارة الدوري وهذا ليس في صالح الكرة المصرية، (احنا أندية محترفة لكن بنلعب دوري هواة)".

وعن رأيه في إيقاف العمل بتقنية الفيديو المساعد، قال رئيس سموحة: "من الصعب إكمال الموسم بدون تطبيق الـVAR، لكن ما أراه حاليًا هو أن هناك محاولة لإظهار التقنية بطريقة غير جيدة، وخلال الأسابيع الأخيرة ظهرت بعض المشكلات وتم اتهام الفار بها".

جدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.