مصدر لمصراوي: سانت إيتيان قد يقترض لإنهاء صفقة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال جان لوك بويزين، مدير التعاقدات بنادي سانت إيتيان الفرنسي، إن إدارة النادي ما زالت تدرس احتمالات عديدة فيما يخص صفقة نجم الزمالك مصطفى محمد، وكشف مصدر أن النادي الفرنسي يسعى للاقتراض لإتمام الصفقة.

وتوقفت المفاوضات بين الزمالك وسانت إيتيان الشهر الجاري؛ في ظل الخروج عن النص من جانب مسؤولي النادي الفرنسي، عندما قال رولان رومييه رئيس النادي أن بعض مسؤولي الزمالك طلبوا الحصول على عمولات من أجل تسهيل إتمام الصفقة، وهو ما اعتذر عنه مسؤولو سانت إيتان في بيان رسمي في وقتٍ لاحق.

وأضاف بويزين من خلال تصريحات خاصة الخليج 365 اليوم الثلاثاء: "في صفقة مصطفى محمد ندرس عدد من الاحتمالات، كل هذه الاحتمالات أمام رئيس النادي في الوقت الحالي، الأمر أمام رئيس النادي من أجل اختيار الأفضل للنادي".

بجانب تصريحات، رئيس سانت إيتان، والتي أسالت الكثير من الحبر في هذه الصفقة إلى أن الخلافات على الأمور المالية كانت من أسباب توقف الصفقة.

واشترط الزمالك وضع 5 مليون يورو على طاولة التفاوض من أجل السماح للاعب بالرحيل، وهو ما تحفظ عليه النادي الفرنسي، حيث أكدوا قدرتهم على دقع 3 مليون يورو على أن يكون الباقي على دفعات وهو ما لم يلق أي قبول لدى الإدارة البيضاء

مصدر أخر مقرب من مسؤولي النادي الفرنسي قال لمصراوي اليوم الثلاثاء: "النادي يتجه للحصول على قرض من أجل اتمام صفقة مصطفى محمد، سانت إيتيان مازال في مفاوضات مع أحد البنوك من أجل الحصول على هذا القرض".

كانت تقرير في الصحافة الفرنسي قد أكدت أن المدرب كلود بويل مدرب سان ايتيان يريد الحصول على مصطفى محمد بأي ثمن لدعم الخط الأمامي.

وشهدت الساعات الماضية تجدد اهتمام من جانب جالاتا سراي الذي كان أحد الأندية المهتمة بضم اللاعب مع سانت إيتيان الفرنسي.